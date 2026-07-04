Россия ударила ракетой по Одесской области, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в сети Telegram.

Удар по гражданской инфраструктуре

По данным областных властей, российская армия атаковала Одесскую область ракетами, нанеся удар по объекту гражданской инфраструктуры.

В результате попадания вспыхнул пожар в складском здании, где хранились продукты питания. Огонь также перекинулся на расположенные рядом складские помещения.

Есть пострадавшие

Вследствие российской атаки пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорания и не допустили дальнейшего распространения огня.

На месте работают экстренные службы

На месте продолжают работать все профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередного российского удара по гражданской инфраструктуре и фиксируют обстоятельства военного преступления против мирного населения.