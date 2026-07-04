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Россия ударила ракетой по Одесской области, есть пострадавшие

07:55 04.07.2026 Сб
1 мин
Глава ОВА раскрыл первые подробности вражеского удара
aimg Анастасия Никончук
Россия ударила ракетой по Одесской области, есть пострадавшие Фото: ГСЧС (GettyImages)
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Российские войска вечером 3 июля нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в сети Telegram.

Удар по гражданской инфраструктуре

По данным областных властей, российская армия атаковала Одесскую область ракетами, нанеся удар по объекту гражданской инфраструктуры.

В результате попадания вспыхнул пожар в складском здании, где хранились продукты питания. Огонь также перекинулся на расположенные рядом складские помещения.

Есть пострадавшие

Вследствие российской атаки пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорания и не допустили дальнейшего распространения огня.

На месте работают экстренные службы

На месте продолжают работать все профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередного российского удара по гражданской инфраструктуре и фиксируют обстоятельства военного преступления против мирного населения.

Напоминаем, что российские войска нанесли массированный удар по Сумам, применив большое количество беспилотников и управляемых авиабомб. В результате атаки были разрушения, а также сообщалось о пострадавших среди мирных жителей. Также есть погибшие.

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