Летели дроны и ракеты, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ
В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 86 дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью враг атаковал Украину:
- одной баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ АР Крым;
- одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря;
- 86 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Орел - РФ, Донецк.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, российские войска вечером 3 июля нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
В результате попадания вспыхнул пожар в складском здании, где хранились продукты питания. Огонь также перебросился на расположенные рядом складские помещения.
В результате российской атаки пострадали два человека.
Также российские войска нанесли массированный удар по Сумам, применив большое количество беспилотников и управляемых авиабомб. В результате атаки были разрушения, а также сообщалось о пострадавших среди мирных жителях. Также есть погибшие.