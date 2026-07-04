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Летели дроны и ракеты, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:50 04.07.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Летели дроны и ракеты, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 69 вражеских дронов (Getty Images)
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В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 86 дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью враг атаковал Украину:

  • одной баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ АР Крым;
  • одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря;
  • 86 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Орел - РФ, Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, российские войска вечером 3 июля нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

В результате попадания вспыхнул пожар в складском здании, где хранились продукты питания. Огонь также перебросился на расположенные рядом складские помещения.

В результате российской атаки пострадали два человека.

Также российские войска нанесли массированный удар по Сумам, применив большое количество беспилотников и управляемых авиабомб. В результате атаки были разрушения, а также сообщалось о пострадавших среди мирных жителях. Также есть погибшие.

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