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Газовая станция, электролиния от Курской АЭС и не только: чем для России важна Суджа

Фото: чем важна Суджа для России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Второй день распространяются новости о боях в Курской области. В частности оккупанты жалуются на "попытки прорыва ВСУ" в районе Суджи.

РБК-Украина рассказывает, какие важные объекты для России есть в этом районе.

Суджанский район имеет несколько важных объектов для Российской Федерации. В частности туда относится газоизмерительная станция "Газпрома", которая обеспечивает транзит российского газа через Украину.

Заметим, что расстояние от границы с Украиной до самой станции - всего 600 метров.

Кроме того, в районе находится подстанция на 330 кВ, соединявшая Курскую АЭС с энергосистемой Украины, а с ней ветка от Курской АЭС на Белгородскую область.

 

В то же время на территории Суджанского района также находятся:

  • железная дорога "Льгов - Белгород", которая обеспечивает потребности харьковской группировки врага.
  • телебашня, где транслируется пропаганда в приграничные области Украины.
  • ряд рокадных дорог, которые усиливали способность врага терроризировать украинское приграничье.

 

Бои в Курской области

Уже второй день россияне сообщают о боях в Курской области. Оккупанты заявляют, что военные ВСУ якобы даже успели "заняли" несколько населенных пунктов.

Более того, оккупанты сообщают, что город Суджа, который находится вблизи границы с Сумской областью, почти полностью эвакуирован.

Подробнее о том, что сегодня происходит в Судже, и как на это реагируют россияне, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что российский диктатор Владимир Путин отреагировал на так называемый "прорыв" границы в Курской области только через сутки. Он заявил, что это "масштабная провокация" и, как всегда, обвинил во всем Украину.

РБК-Украина пообщалось с экспертом и узнало, может ли война перейти на территорию РФ.

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Курская областьСуджаВойна России против Украины