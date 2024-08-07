Газовая станция, электролиния от Курской АЭС и не только: чем для России важна Суджа

Суджанский район имеет несколько важных объектов для Российской Федерации. В частности туда относится газоизмерительная станция "Газпрома", которая обеспечивает транзит российского газа через Украину.

Заметим, что расстояние от границы с Украиной до самой станции - всего 600 метров.

Кроме того, в районе находится подстанция на 330 кВ, соединявшая Курскую АЭС с энергосистемой Украины, а с ней ветка от Курской АЭС на Белгородскую область.

В то же время на территории Суджанского района также находятся: