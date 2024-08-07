Газова станція, електролінія від Курської АЕС і не тільки: чим для Росії важлива Суджа

Дізнатись детальніше про те, що відбувається в Курській та Бєлгородській областях, можна в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що російський диктатор Володимир Путін відреагував на так званий "прорив" кордону в Курській області лише через добу. Він заявив, що це "масштабна провокація" та як завжди звинуватив в усьому Україну.

РБК-Україна поспілкувалось з експертом та дізналось чи може війна перейти на територію РФ.

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