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Газова станція, електролінія від Курської АЕС і не тільки: чим для Росії важлива Суджа

Фото: чим важлива Суджа для Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Другий день ширяться новини про бої у Курській області. Зокрема окупанти жаліються на "спроби прориву ЗСУ".

РБК-Україна розповідає, які важливі об'єкти для Росії є в цьому районі.

Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також занходяться:

  • залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога.
  • телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України.
  • низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.

 

Дізнатись детальніше про те, що відбувається в Курській та Бєлгородській областях, можна в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що російський диктатор Володимир Путін відреагував на так званий "прорив" кордону в Курській області лише через добу. Він заявив, що це "масштабна провокація" та як завжди звинуватив в усьому Україну.

РБК-Україна поспілкувалось з експертом та дізналось чи може війна перейти на територію РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Курська областьСуджаВійна Росії проти України