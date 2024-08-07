Газова станція, електролінія від Курської АЕС і не тільки: чим для Росії важлива Суджа

Другий день ширяться новини про бої у Курській області. Зокрема окупанти жаліються на "спроби прориву ЗСУ".
РБК-Україна розповідає, які важливі об'єкти для Росії є в цьому районі.
Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також занходяться:
Дізнатись детальніше про те, що відбувається в Курській та Бєлгородській областях, можна в матеріалі РБК-Україна.
Ми також писали, що російський диктатор Володимир Путін відреагував на так званий "прорив" кордону в Курській області лише через добу. Він заявив, що це "масштабна провокація" та як завжди звинуватив в усьому Україну.
РБК-Україна поспілкувалось з експертом та дізналось чи може війна перейти на територію РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.