Газопровід у Луганську не використовувався Україною. Про вибух на ньому заявили бойовики

Україна після вторгнення російських військ не контролює газопровід у Луганську. Раніше про вибух на ньому заявили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави "Нафтогазу" Юрія Вітернка в Facebook .

Газопровід ще 2014 року був від'єднаний від об'єднаної газотранспортної системи України. Він не використовується для транзиту і постачання газу в Україну.

"Ми це, зокрема, довели в Стокгольмському арбітражі, який виграли у "Газпрому" у 2018 році. І саме тому ми не маємо платити за постачання газу, які через точки з'єднання на окупованих територіях начебто здійснював "Газпром",- заявив Вітренко.

Він зазначив, що Україна не має жодного відношення до того, що відбувається зараз на цьому газопроводі.