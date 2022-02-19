RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Газопровід у Луганську не використовувався Україною. Про вибух на ньому заявили бойовики

Автор: Артур Родивилов

Україна після вторгнення російських військ не контролює газопровід у Луганську. Раніше про вибух на ньому заявили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави "Нафтогазу" Юрія Вітернка в Facebook.

Газопровід ще 2014 року був від'єднаний від об'єднаної газотранспортної системи України. Він не використовується для транзиту і постачання газу в Україну.

"Ми це, зокрема, довели в Стокгольмському арбітражі, який виграли у "Газпрому" у 2018 році. І саме тому ми не маємо платити за постачання газу, які через точки з'єднання на окупованих територіях начебто здійснював "Газпром",- заявив Вітренко.

Він зазначив, що Україна не має жодного відношення до того, що відбувається зараз на цьому газопроводі.

Нагадаємо, окупанти повідомили про сильний вибух в окупованому Луганську. На опублікованих у соцмережах кадрах було видно заграву на все місто.

До цього російські ЗМІ повідомили про потужний вибух в центі окупованого Донецька.

Зазначимо, 18 лютого почалася евакуація населення з окупованого Донбасу, людей закликають виїжджати в Росію своїми силами або організовано на автобусах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС