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Окупанти заявили про сильний вибух у Луганську

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Луганськ, П'ятниця 18 лютого 2022 23:25
Окупанти заявили про сильний вибух у Луганську Фото: вибух в окупованому Луганську 18 лютого (скриншот з відео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупанти повідомили про сильний вибух в окупованому Луганську. На опублікованих у соцмережах кадрах видно заграву на все місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал окупантів "ЛуганскИформЦентр".

"Сильний вибух у Луганську! Заграва на все місто! Можливо вибух газопроводу", - повідомило видання бойовиків.

Інших подробиць події поки що немає. Очевидці у соцмережах повідомляють, що після вибуху спалахнула пожежа. Імовірно горить газопровід.

На опублікованих у соцмережах відео видно яскраво-жовту заграву в нічному небі, що висвітлило місто.

Як повідомили у підприємстві "ЛуганськГаз", близько 23:10 почали надходити дзвінки про велике загоряння на газопроводі в районі Малої Вергунки. На місце події виїхали аварійні бригади.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про потужний вибух у центрі окупованого Донецька.

Зазначимо, 18 лютого розпочалася евакуація населення з окупованого Донбасу, людей закликають виїжджати до Росії самотужки чи організовано на автобусах.

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