Окупанти заявили про сильний вибух у Луганську
Окупанти повідомили про сильний вибух в окупованому Луганську. На опублікованих у соцмережах кадрах видно заграву на все місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал окупантів "ЛуганскИформЦентр".
"Сильний вибух у Луганську! Заграва на все місто! Можливо вибух газопроводу", - повідомило видання бойовиків.
Інших подробиць події поки що немає. Очевидці у соцмережах повідомляють, що після вибуху спалахнула пожежа. Імовірно горить газопровід.
На опублікованих у соцмережах відео видно яскраво-жовту заграву в нічному небі, що висвітлило місто.
Як повідомили у підприємстві "ЛуганськГаз", близько 23:10 почали надходити дзвінки про велике загоряння на газопроводі в районі Малої Вергунки. На місце події виїхали аварійні бригади.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про потужний вибух у центрі окупованого Донецька.
Зазначимо, 18 лютого розпочалася евакуація населення з окупованого Донбасу, людей закликають виїжджати до Росії самотужки чи організовано на автобусах.