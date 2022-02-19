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Газопровод в Луганске не использовался Украиной. О взрыве на нем заявили боевики

Автор: Артур Родивилов

Украина после вторжения российских войск не контролирует газопровод в Луганске. Ранее о взрыве на нем заявили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Нафтогаза" Юрия Витернко в Facebook.

Газопровод еще 2014 году был отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины. Он не используется для транзита и поставок газа в Украину.

"Мы это, в частности, доказали в Стокгольмском арбитраже, который выиграли у "Газпрома" в 2018 году. И именно поэтому мы не должны платить за поставки газа, которые из-за точек соединения на оккупированных территориях вроде бы осуществлял "Газпром", - заявил Витренко.

Он отметил, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас на этом газопроводе.

Напомним, оккупанты сообщили о сильном взрыве в оккупированном Луганске. На опубликованных в соцсетях кадрах было видно зарево на весь город.

До этого российские СМИ сообщили о мощном взрыве в центе оккупированного Донецка.

Отметим, 18 февраля началась эвакуация населения с оккупированного Донбасса, людей призывают выезжать в Россию своими силами или организованно на автобусах.

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