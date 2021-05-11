"Страж стін". Ізраїль проводить спецоперацію через ескалацію в Секторі Газа: що відомо

У неділю, 10 травня, між Палестиною та Ізраїлем загострилася ситуація. З того часу ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".

Що передувало загостренню

Ескалація ситуації сталася в день Єрусалиму, 10 травня. У цей день в 1967 році східна частина міста в ході Шестиденної війни перейшла під контроль Ізраїлю.

Напередодні за тиждень до святкування в кварталі Шейх Джарах на Храмовій горі спалахнули зіткнення між євреями та арабами. Приводом для конфлікту стало рішення суду про виселення восьми арабських сімей з їхніх будинків. При цьому ХАМАС виступив із заявою, що не буде "склавши руки спостерігати за стражданням палестинців в Шейх Джараху".

У підсумку з кінця минулого тижня на півдні Ізраїлю почали посилюватися обстріли з Сектора Газа. На тлі цього ізраїльська армія посилила військову присутність в Самарії та Юдеї, на кордоні з Сектором Гази. Також командування ЦАХАЛа (армія Ізраїлю) також прийняло рішення перекрити рух по трасах в зоні вздовж кордону з Газою.

Увечері 10 травня ХАМАС поставив ультиматум Ізраїлю - ізраїльська поліція і військові повинні покинути територію району Шейх Джарах і Храмової гори.

При цьому зіткнення на Храмовій горі посилилися. В результаті постраждали майже 200 осіб.

Початок обстрілів 10 травня

З 18: 00 до 21: 00 з Сектора Газа в бік Ізраїлю було запущено понад 80 ракет. При цьому обстрілу піддалися Єрусалим, Бейт-Шемеш, Ашкелон, Сдерот, а також інші населені пункти округу Лахіш і біля кордону з Сектором Газа.

Протягом вечора 10 травня в бік Ізраїлю з Гази було випущено не менше 150 ракет.

У зв'язку із загостренням ситуації ЦАХАЛ опублікував інструкції для жителів прикордонних районів (Отеф Аза), округу Лахіш, Західного Негева, і півдня округу а-Шфела, які зазнали обстрілів. Так, на свіжому повітрі дозволено збиратися не більше 10 осіб, в приміщенні - до 50. Працювати можуть лише ті підприємства та установи, де є бомбосховища. Заняття в навчальних закладах, дитячих гуртках і спортивних секціях скасовані.

Початок операції "Страж стін"

Увечері 10 травня прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС перетнув "червону лінію" своїми обстрілами. За його словами, Ізраїль не потерпить атак на своїх громадян і"відповість з великою силою".

У підсумку ЦАХАЛ оголосив про початок проведення операції" Страж стін", яка спрямована проти терористичної групи ХАМАС в Секторі Газа.

У відповідь на обстріли з Сектора Газа Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАСу. За інформацією армії Ізраїлю, в результаті ударів було вбито 15 терористів і уражено 130 об'єктів ХАМАС і ісламського джихаду в Газі, в тому числі:

2 терористичних тунелі;

Військовий розвідувальний пункт ХАМАС;

Об'єкти з виробництва та зберігання зброї.

Рекордна кількість обстрілів з газу

Попередня масштабна антитерористична операція проти Хамасу Ізраїль проводив влітку 2014 року. Після цього ситуація трохи стабілізувалася. До 2018 року з Сектора Газа було випущено менше ніж 80 ракет, при цьому в Ізраїлі ніхто в результаті обстрілів не постраждав.

У 2018 і 2019 роках обстріли почастішали - 941 і близько 1300 випущених ракет за рік. За той період семеро людей загинули, ще понад 130 були поранені. Але в 2020 обстріли знову ослабли - лише 168 випущених ракет за рік, в результаті яких семеро людей постраждали.

З початку травня 2021 року по Ізраїлю вже було випущено понад 200 ракет. Десятки з них були збиті системою ППО "Залізний купол". Не менше семи осіб отримали поранення.

ПЕРЕХОПЛЕННЯ:

Терористи нещодавно випустили черговий залп ракет з Гази по ізраїльському місту Ашкелон.



Ми перехопили ракети за допомогою системи протиповітряної оборони «Залізний купол» і тепер вражаємо терористичні цілі ХАМАС. pic.twitter.com/mF1cecRxKT - Армія оборони Ізраїлю (@IdfRussian) May 10, 2021

Постраждалі мирні жителі

Армія Ізраїлю заявила, що кілька ракет потрапили в житловий будинок в Ашкелоні. За інформацією місцевих ЗМІ, ракети потрапили в два будинки. В результаті обстрілу постраждали шість мирних жителів.