Газ из-под санкций: Россия расширяет поставки СПГ на новый рынок

Газ из-под санкций: Россия расширяет поставки СПГ на новый рынок

23:16 15.04.2026 Ср
2 мин
Танкер Kunpeng уже направляется в индийский терминал Дахедж
aimg Анастасия Никончук
Фото: танкер с СПГ (GettyImages)

Система отслеживания LSEG фиксирует движение партии российского СПГ с санкционного завода "Портовая" в направлении Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Если поставка будет завершена, это станет первым подобным случаем с момента заявлений о возможном сокращении закупок российской энергии со стороны Индии.

Ранее в публичном поле появлялись утверждения о том, что Индия якобы может снизить импорт российских энергоресурсов, однако официального подтверждения подобных обязательств со стороны Нью-Дели не было.

Позиция Индии и факторы импорта

Индийская сторона неоднократно заявляла, что решения о закупках энергоносителей принимаются исходя из стоимости, надежности поставок и интересов внутреннего рынка.

Страна остается одним из крупнейших мировых импортеров энергоресурсов и уже сталкивается с последствиями нестабильности на глобальном рынке.

Дополнительное давление на энергетический сектор оказывает рост цен и перебои поставок, связанные с конфликтами в других регионах и ограничениями логистических маршрутов.

Санкции и перестройка поставок

Завод "Портовая", мощность которого составляет около 1,5 млн тонн СПГ в год, начал работу в 2022 году.

Экспорт с предприятия был ограничен после введения дополнительных санкций в январе 2025 года, направленных на снижение экспортных возможностей России в газовом секторе.

На фоне ограничений Россия уже перенаправляет поставки СПГ на альтернативные рынки.

Ранее санкционный газ направлялся в Китай, в частности в порт Бэйхай, а также поставлялся с проекта "Арктик СПГ-2".

Возможное расширение рынков

Если поставка в Индию будет завершена, это фактически откроет для России еще один рынок сбыта санкционного СПГ.

До этого все аналогичные поставки с ограниченных проектов осуществлялись исключительно в Китай.

По данным отраслевых источников, танкер Kunpeng уже следует к индийскому терминалу в Дахедж, расположенному на западе страны.

Отмечается, что ранее "Портовая" в зимний период отправляла в среднем до двух грузов ежемесячно, однако после марта 2025 года объемы переориентированы: часть поставок идет в Калининград, а часть — в Азию.

Напоминаем, что российские государственные энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" фигурируют в сообщениях о возможном участии в вывозе украинских детей в РФ и их последующей попытке идеологического воздействия.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа, по имеющимся данным, не планирует продлевать специальные разрешения на закупку российской нефти, находящейся под санкциями, несмотря на давление, связанное с ростом цен на топливо.

