Газ з-під санкцій: Росія розширює постачання ЗПГ на новий ринок

Якщо постачання буде завершено, це стане першим подібним випадком з моменту заяв про можливе скорочення закупівель російської енергії з боку Індії.

Раніше в публічному полі з'являлися твердження про те, що Індія нібито може знизити імпорт російських енергоресурсів, проте офіційного підтвердження таких зобов'язань з боку Нью-Делі не було.

Позиція Індії та фактори імпорту

Індійська сторона неодноразово заявляла, що рішення про закупівлі енергоносіїв ухвалюють з огляду на вартість, надійність поставок та інтереси внутрішнього ринку.

Країна залишається одним з найбільших світових імпортерів енергоресурсів і вже стикається з наслідками нестабільності на глобальному ринку.

Додатковий тиск на енергетичний сектор чинить зростання цін і перебої поставок, пов'язані з конфліктами в інших регіонах і обмеженнями логістичних маршрутів.

Санкції та перебудова поставок

Завод "Портова", потужність якого становить близько 1,5 млн тонн ЗПГ на рік, розпочав роботу 2022 року.

Експорт з підприємства був обмежений після введення додаткових санкцій у січні 2025 року, спрямованих на зниження експортних можливостей Росії в газовому секторі.

На тлі обмежень Росія вже переспрямовує поставки ЗПГ на альтернативні ринки.

Раніше санкційний газ прямував до Китаю, зокрема в порт Бейхай, а також постачався з проєкту "Арктик ЗПГ-2".

Можливе розширення ринків

Якщо постачання до Індії буде завершено, це фактично відкриє для Росії ще один ринок збуту санкційного ЗПГ.

До цього всі аналогічні поставки з обмежених проєктів здійснювалися виключно до Китаю.

За даними галузевих джерел, танкер Kunpeng уже прямує до індійського терміналу в Дахедж, розташованого на заході країни.

Зазначається, що раніше "Портова" в зимовий період відправляла в середньому до двох вантажів щомісяця, однак після березня 2025 року обсяги переорієнтовано: частина поставок іде до Калінінграда, а частина - до Азії.