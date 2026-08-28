Украина накопила газ для базового сценария прохождения зимы, - Шмигаль

Украина уже накопила 14,6 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, достигнув целевого показателя наполненности на месяц раньше запланированного срока.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Готовность к отопительному сезону

По словам чиновника, накопленных объемов голубого топлива вполне достаточно для базового сценария прохождения предстоящей зимы.

Государство уже полностью готово к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов в части газовых запасов.

"Мы достигли целевого показателя наполненности ПХГ на месяц раньше плана. Спасибо всем, кто ежедневно работает на этот результат и продолжает обеспечивать стабильность газовой отрасли и энергетическую безопасность Украины", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что досрочное выполнение плана стало возможным благодаря слаженной работе:

украинских добывающих компаний;

Оператор ГТС Украины;

НАК "Нефтегаз Украины";

всех работников топливно-энергетического комплекса

В настоящее время работа по подготовке энергосистемы к зимнему периоду продолжается по другим направлениям.