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Гауляйтерам захваченных городов прислали методички из России: что известно

Фото: в Кремле решили научить гауляйтеров, как правильно развивать захваченные в Украине города (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На фоне разрухи в России кремлевские кураторы решили научить гауляйтеров захваченных городов и сел в Украине, как правильно "развивать" разбитые обстрелами населенные пункты. Для этого адресно даже были направлены соответствующие методички.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

"Так называемым "мэрам" на временно оккупированных территориях Украины из РФ присылают методички как зомбировать местное население и "развивать" города", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российским пропагандистам выдали новые методички на фоне растущего в обществе недовольства, в частности, из-за мобилизации.

Напомним, администрация президента России подготовила методички для государственных и провластным СМИ, а также системным политиков, в которых рекомендует проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой.

Кроме того, у президента России Владимира Путина выпустили новую методичку для пропагандистских СМИ по освещению войны против Украины. Основной тезис - Москва якобы всех защищает.

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