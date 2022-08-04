"Росія всіх захищає". У Путіна випустили нову методичку для ЗМІ

У президента Росії Володимира Путіна випустили нову методичку для пропагандистських ЗМІ щодо висвітлення війни проти України. Основна теза - Москва нібито всіх захищає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза" .

За даними видання, остання методичка була розроблена в адміністрації Путіна до 1 серпня - в цей день в 1914 році Німеччина оголосила війну Російській імперії. При цьому в самій методичці проводяться паралелі з Першою світовою війною.

Російським ЗМІ рекомендують подавати інформацію про війну проти України з тієї позиції, що Москва нібито була втягнута в протистояння країнами Заходу, які регулярно починають війни через "колоніальні претензії". Росія ж нібито змушена захищати "братні народи", "своїх не кидає"і" встає на захист пригноблених". Як у 1914 році, "заступившись" за Сербію.

Крім того, війна проти України в цій методичці подається як "сучасна українська криза", а витоки пов'язують з Євромайданом і війною на Донбасі. Пропагандистам рекомендують регулярно нагадувати, що російськомовні громадяни України нібито "не погодилися з переворотом і перспективою жити у ворожій до росіян українській державі".

Окрему увагу рекомендується приділяти ролі заходу, який після 2014 року нібито вирішив фінансувати русофобію в Україні. А роль Росії нібито виняткова мирна, і невдалі спроби погасити конфлікт "змусили" її почати так звану "спеціальну військову операцію".

"Зрадники" всередині Росії

Також в методичці для провладних ЗМІ є глава, присвячена "втручанню Заходу" у внутрішні справи Росії. І пропагандистам радять порівнювати це з тим, як на початку XX століття Німеччина підтримувала більшовиків.

Нібито і сьогодні Захід діє щодо Росії такими ж методами, фінансуючи опозицію, протести і антиросійські ЗМІ. А проти війни виступають тільки організації, ЗМІ та журналісти, які отримують іноземне фінансування.

А у висновку методички йдеться про те, що в найближчому майбутньому в світі буде розвиватися "антиамериканський тренд". Тобто США не зможуть знайти не тільки військових союзників, але і торгових партнерів серйозного рівня.

Хто пише такі методички

За словами джерел "Медузи", близьких до Кремля, такі методички складаються в кремлівському Експертному інституті соціальних досліджень. Безпосередньо роботу курирує депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олег Матвейчев. На момент публікації він не відповів на запитання видання.