Гауляйтерам захоплених міст надіслали методички з Росії: що відомо

На тлі розрухи в Росії кремлівські куратори вирішили навчити гауляйтерів захоплених міст та сіл в Україні, як правильно "розвивати" населені пункти, розбиті обстрілами. Для цього адресно навіть було направлено відповідні методички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Мелитополь ".

"Так званим "мерам" на тимчасово окупованих територіях України з РФ надсилають методички як зомбувати місцеве населення та "розвивати" міста", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, російським пропагандистам видали нові методички на тлі невдоволення, що росте в суспільстві, зокрема, через мобілізацію.

Нагадаємо, адміністрація президента Росії підготувала методички для державних та провладних ЗМІ, а також системних політиків, у яких рекомендує проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою.

Крім того, у президента Росії Володимира Путіна випустили нову методичку для пропагандистських ЗМІ щодо висвітлення війни проти України. Основна теза – Москва нібито всіх захищає.

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