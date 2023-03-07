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Гауляйтер села в Херсонской области приговорен к 5 годам тюрьмы за сотрудничество с РФ

Фото: Гауляйтера села в Херсонской области приговорили к 5 годам тюрьмы за сотрудничество с РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Новорайска (Херсонская область) сотрудничал с оккупантами и стал главой села. Правоохранители его задержали и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"Мужчина во время временной оккупации населенного пункта вступил в должность так называемого "председателя Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области" и сотрудничал с врагом", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что он обустроился в захваченном админздании сельского совета и осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

"Угрозами мужчина пытался склонить местное население к сотрудничеству с врагом.
Распоряжался о переходе субъектов хозяйствования на российскую систему регистрации и налогообложения. Также склонял их к ведению расчетов в российских рублях", - добавили правоохранители.

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом сроком на 10 лет.

Напомним, что Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор суда бывшему народному депутату Украины и кандидату в президенты Олегу Цареву. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Также сообщалось, что 7 марта заочно осудили военного комиссара. За незаконную мобилизацию на временно оккупированной территории Крыма гражданин России получил 11 лет лишения свободы.

Житель Ивано-Франковска в социальных сетях поддерживал армию РФ и ее вторжение в Украину. Его задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.

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