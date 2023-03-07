Гауляйтер села в Херсонской области приговорен к 5 годам тюрьмы за сотрудничество с РФ

"Мужчина во время временной оккупации населенного пункта вступил в должность так называемого "председателя Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области" и сотрудничал с врагом", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что он обустроился в захваченном админздании сельского совета и осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

"Угрозами мужчина пытался склонить местное население к сотрудничеству с врагом.

Распоряжался о переходе субъектов хозяйствования на российскую систему регистрации и налогообложения. Также склонял их к ведению расчетов в российских рублях", - добавили правоохранители.

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом сроком на 10 лет.