Жителя Ивано-Франковска приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку армии РФ

Житель Ивано-Франковска в социальных сетях поддерживал армию РФ и ее вторжение в Украину. Его задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Суд признал виновным местного жителя по факту распространения материалов с оправданием, признанием правомерным, отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему назначили 5 лет заключения.

"Войска захватчиков он называл "освободителями", а захваченные украинские города - "освобожденными от нацизма", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что он публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и превозносил российские власти.

"Уроженец республики Казахстан, длительно проживающий в Ивано-Франковске, с началом вооруженной агрессии распространял в соцсети антиукраинские сообщения и поддерживал оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, что жительница Харьковской области сотрудничала с оккупантами и получила фейковую должность в "администрации" РФ. За это ее приговорили к 5 годам тюрьмы.

В Украине к 9 и 10 годам заключения приговорены двое боевиков. Они обстреливали жилые кварталы Луганской области.

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