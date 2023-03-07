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Гауляйтера села у Херсонській області засудили до 5 років тюрми за співпрацю з РФ

Фото: Гауляйтера села у Херсонській області засудили до 5 років тюрми за співпрацю з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Новорайська (Херсонська область) співпрацював з окупантами та став "очільником" села. Правоохоронці його затримали та засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Чоловік під час тимчасової окупації населеного пункту обійняв посаду так званого "голови Новорайської сільської ради ВЦА Бериславського району Херсонської області" та співпрацював з ворогом", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що він облаштувався у захопленій адмінбудівлі сільської ради та здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

"Погрозами чоловік намагався схилити місцеве населення до співпраці з ворогом.
Розпоряджався про перехід суб’єктів господарювання села на російську систему реєстрації та оподаткування. Також схиляв їх до ведення розрахунків в російських рублях", - додали правоохоронці.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом строком на 10 років.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду колишньому народному депутату України та кандидату в президенти Олегу Царьову. Його засудили на 12 років тюрми.

Також повідомлялось, що 7 березня, заочно засудили військового комісара. За незаконну мобілізацію на тимчасово окупованій території Криму громадянин Росії отримав 11 років позбавлення волі.

Житель Івано-Франківська у соціальних мережах підтримував армію РФ та її вторгнення до України. Його затримали та засудили до 5 років тюрми.

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