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Проводил незаконную мобилизацию в Крыму. Гражданин РФ приговорен к 11 годам

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Украина, Вторник 07 марта 2023 16:04
Проводил незаконную мобилизацию в Крыму. Гражданин РФ приговорен к 11 годам Фото: гражданина РФ приговорили к 11 годам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 марта, заочно был осужден военный комиссар. За незаконную мобилизацию на временно оккупированной территории Крыма гражданин России получил 11 лет лишения свободы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и Севастополь.

"При публичном обвинении прокуратуры автономии к 11 годам лишения свободы заочно осужден оккупационный военный комиссар из Крыма. Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, заключающийся в принуждении гражданского населения оккупированного полуострова служить в вооруженных силах врага", - говорится в заявлении.

Прокуратура также сообщила, что это первый приговор в Украине за такое преступление.

Осужденный, гражданин Российской Федерации, в 2018 году вступил в должность "военного комиссара Симферопольского района и города Алушты Республики Крым". По данным правоохранителей, он осуществлял реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, направленной на проведение незаконных призывных кампаний населения полуострова в российские вооруженные силы.

Следовательно, реализуя незаконные указы высшего руководства государства-оккупанта, мужчина непосредственно разрабатывал планы и организовывал проведение 5 призывных кампаний крымчан в соответствующих районах оккупированного полуострова.

Напомним, в январе россияне в Крыму сняли мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов и экономистов.

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