Приговор Цареву вступил в силу. Ему заочно дали 12 лет заключения
Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор суда бывшему народному депутату Украины и кандидату в президенты Олегу Цареву. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский апелляционный суд.
На заседании в понедельник, 6 марта, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела материалы дела, фигурнтом которого Олег Царев. Так, Шевченковским районным судом 3 марта 2022 Царева была признана виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса.
По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная защитником Царева, оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор Шевченковского районного суда города Киева от 03 мая 2022 года оставлен без изменений.
Как сообщалось, бывшему украинскому нардепу Олегу Цареву объявлено подозрение по двум статьям. Прокуратура инкриминирует ему государственную измену и посягательство на территориальную целостность Украины.
Напомним, дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находилось в суде с 2017 года.
Царев был нардепом от "Партии регионов", после Майдана 2014 пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя "спикером парламента Новороссии".
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