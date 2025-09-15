ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лукашенко встретился с гауляйтером Херсонской области Сальдо: в МИД Украины отреагировали

Понедельник 15 сентября 2025 22:26
UA EN RU
Лукашенко встретился с гауляйтером Херсонской области Сальдо: в МИД Украины отреагировали Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября встретился в Минске с "гауляйтером" оккупированной части Херсонской области Владимиром Сальдо. Это очередное проявление грубого пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Позорным является не только факт встречи, но и высказывания Александра Лукашенко об оккупированной части Херсонщины как якобы "новый регион" России, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами", - отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что в соответствии с нормами международного права любые сделки с оккупационными режимами являются ничтожными и будут иметь исключительно негативные последствия для Беларуси как государства.

Министерство подчеркнуло, что Украина оставляет за собой право адекватного реагирования с целью усиления санкционных режимов и углубления международной изоляции белорусского режима за противоправные действия вопреки многочисленным резолюциям Генереальной Ассамблеи ООН, в частности резолюции от 12 октября 2022 года "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН", которую поддержали 143 государства-члена ООН.

"Вызывают особое удивление бред Александра Лукашенко о том, что он "советский человек", для которого Украина и Херсонщина "также его земля". Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующие непризнанные деятели, которые встречались сегодня в Минске. Зато Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах", - отметили в МИД.

Что известно о Сальдо

Напомним, бывший мэр Херсона Владимир Сальдо является коллаборантом. Он начал сотрудничать с оккупантами после того, как они в 2022 году взяли под контроль Херсонскую область. Оккупанты назначили его "губернатором" области.

В 2023 году суд заочно приговорил Сальдо к 15 годам заключения. Его обвинили в государственной измене.

В том же году активы коллаборанта и его родственников конфисковали и передали государству.

В сентябре 2024 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "губернатора" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо. Его обвиняют в похищении почти 3 тысяч тонн украинского зерна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко МИД Украины Беларусь Херсонская область Владимир Сальдо
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"