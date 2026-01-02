ua en ru
Бывшего гауляйтера Херсона заочно приговорили к пожизненному

Украина, Пятница 02 января 2026 15:24
Бывшего гауляйтера Херсона заочно приговорили к пожизненному Фото: Александр Кобец, бывший гауляйтер Херсона (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Суд назначил пожизненный срок бывшему гауляйтеру Херсона Александру Кобцу. Его дело рассматривали заочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По материалам правоохранителей, до начала полномасштабного вторжения россиян Кобец проживал в Киеве, где занимался коммерцией. У него были тесные связи с Россией.

В марте 2022 года он выехал за границу и через третьи страны прибыл в оккупированный на тот момент Херсон. Там россияне назначили его руководителем оккупационной администрации и поручили распространять кремлевский режим.

"Получив "должность", Кобец сразу приступил к подготовке псевдореферендума по присоединению региона к составу РФ. Также гауляйтер вводил российское законодательство в захваченных коммунальных учреждениях и учреждениях социальной сферы, в частности в школах, больницах и детсадах", - отметили в СБУ.

Свою деятельность он координировал с гауляйтером Херсонской области Владимиром Сальдо и кураторами из Москвы.

Правоохранители уточнили, что вскоре после назначения Кобца "понизили" и отправили в Геническ налаживать деятельность фейковых органов РФ.

В итоге суд признал предателя виновным в госизмене и коллаборационизме. Помимо пожизненного срока, суд также распорядился конфисковать имущество Кобца.

Приговор Сальдо

Напомним, в 2023 году Малиновский районный суд Одессы назначил гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо 15 лет тюрьмы.

Его также признали виновным в госизмене и коллаборационизме.

Также Сальдо запретили занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

