Бывшего гауляйтера Херсона заочно приговорили к пожизненному

РБК-Украина, Служба безопасности Украины

По материалам правоохранителей, до начала полномасштабного вторжения россиян Кобец проживал в Киеве, где занимался коммерцией. У него были тесные связи с Россией.

В марте 2022 года он выехал за границу и через третьи страны прибыл в оккупированный на тот момент Херсон. Там россияне назначили его руководителем оккупационной администрации и поручили распространять кремлевский режим.

"Получив "должность", Кобец сразу приступил к подготовке псевдореферендума по присоединению региона к составу РФ. Также гауляйтер вводил российское законодательство в захваченных коммунальных учреждениях и учреждениях социальной сферы, в частности в школах, больницах и детсадах", - отметили в СБУ.

Свою деятельность он координировал с гауляйтером Херсонской области Владимиром Сальдо и кураторами из Москвы.

Правоохранители уточнили, что вскоре после назначения Кобца "понизили" и отправили в Геническ налаживать деятельность фейковых органов РФ.

В итоге суд признал предателя виновным в госизмене и коллаборационизме. Помимо пожизненного срока, суд также распорядился конфисковать имущество Кобца.