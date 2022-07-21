Гаубиці L119 та САУ M109: основні характеристики озброєння від Британії

Великобританія оголосила про нову військову допомогу Україні, що включає кілька десятків гаубиць L119 і САУ M109. Артилерія від союзників дозволить ЗСУ зміцнити позиції на полі бою та ще ефективніше знищувати техніку ворога.

Докладно про параметри та можливості зброї від Британії - у матеріалі РБК-Україна .

Технічні характеристики гаубиць L119

Незабаром на озброєння України надійдуть 36 буксованих артилерійських гармат L119. Це легка причіпна гаубиця калібром 105 мм. Була розроблена англійцями у 1970 роках, але згодом набула широкого поширення в арміях світу.

Гаубиця заряджається вручну, використовується для знищення легкоброньованої техніки та піхоти. У бою виконує функцію підтримки десантних військ, штурмових груп.

Фото: гаубиця L119 (gagadget.com)

Для стрільби в L119 використовуються американські боєприпаси типу M1 (UK 105 mm How) стандартів НАТО. Дальність вогню становить від 11,5 км до 19 км. Темп вогню - від 6 до 8 пострілів за хвилину. Вага гаубиці – 1,9 тонн.

В останніх модифікаціях зброї встановлено систему наведення LINAPS з лазерними гіроскопами. Вона включає засоби навігації та самоспостереження з використанням глобальної системи позиціонування, вимірювання інерційного спрямування та відстані.

L119 була задіяна у війнах в Іраку, Афганістані, Югославії, Фолклендських островах. У США гаубиця виробляється за ліцензією під назвою М119.

Основні можливості САУ М109

У черговому пакеті оборонної допомоги Великобританія поставить Україні понад 20 самохідних гаубиць M109 калібром 155 мм. Раніше повідомлялося, що дані САУ британці закуплять у Бельгії.

Артилерійська установка великої дальності M109 на гусеничному ході випускається з початку 1960-х років, має багато модифікацій. Поширена у США, є стандартною САУ країн НАТО.

Фото: артилерійська установка М109 (Getty Images)

Модифікація M109A4BE бельгійських САУ оснащена системою захисту від зброї масового ураження та вдосконаленими механізмами горизонтального наведення гармати.

САУ M109 на гусеничному шасі мають більшу мобільність на полі бою, ніж причіпні гаубиці.

Калібр 155 мм забезпечує дальність вогню до 18 км (до 30 км – при використанні реактивних снарядів). Темп вогню - 3-6 пострілів за хвилину. Додаткове озброєння: 12,7-мм кулемет M2HB та Mk 19 або кулемети M60 та M240.

Корпус та вежа М109 виконані з катаної алюмінієвої броні, яка захищає від влучень зі стрілецької зброї та уламків снарядів польової артилерії.

Стандартна САУ оснащена інфрачервоними приладами нічного бачення, а також спеціальним обладнанням, яке дозволяє переходити річки вбрід (глибина до 1,05 м).