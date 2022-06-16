ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Велика Британія передасть Україні понад 20 САУ

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 червня 2022 19:53
Велика Британія передасть Україні понад 20 САУ Фото: українські артилеристи (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримає від Великії Британії понад 20 самохідних артилерійських установок.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і керівника ОП Андрія Єрмака.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що Росія переважає нашу країну в артилерійському обстрілі у співвідношенні 20:1 в деяких районах. Проте союзники починають надавати Україні артилерію та ракетні системи великої дальності, які дозволять нашим військам перемогти.

Він також зазначив, що незабаром Україна зможе досягти значного прогресу на Сході.

Уоллес вважає, що країни-союзники надають Україні достатньо зброї, щоб виграти війну. Так, Британія закупила та відремонтувала понад 20 гармат великої дальності M109 у бельгійської збройової компанії. Тепер вона надішле їх Україні.

Нагадаємо, Франція передасть Україні ще шість САУ "Цезар".

До цього західні союзники за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосили про постачання нових озброєнь для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна Росії проти України
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена