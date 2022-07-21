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Британія передасть Україні артилерію, РЛС і сотні безпілотників, - Воллес

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Лондон, Четвер 21 липня 2022 15:28
Британія передасть Україні артилерію, РЛС і сотні безпілотників, - Воллес Фото: міністр оборони Великобританії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Великобританія в найближчі тижні передасть Україні артилерію, радіолокаційні станції і безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявив міністр оборони Бен Воллес, черговий пакет військової допомоги включатиме десятки одиниць артилерії, понад 1 600 протитанкових комплексів, 50 000 артилерійських снарядів протибатарейні радіолокаційні системи і сотні безпілотників.

Видання зазначає, ще минулого місяця прем'єр Борис Джонсон обіцяв Києву підтримку на 1 млрд фунтів стерлінгів. Загалом з початку повномасштабної війни британська допомога досягла позначки в 2,3 млрд фунтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США не виключають, що незабаром Україна може отримати винищувачі американського виробництва.

До цього Вашингтон анонсував передачу ще чотирьох ракетних систем HIMARS.

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