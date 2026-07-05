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В The Times рассказали о подразделении ВСУ, которое регулярно атакует цели в России

06:40 05.07.2026 Вс
2 мин
Британские журналисты раскрыли подробности работы одного из самых закрытых подразделений украинских Сил обороны
aimg Анастасия Никончук
В The Times рассказали о подразделении ВСУ, которое регулярно атакует цели в России Иллюстративное фото: ВСУ (GettyImages)
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Батальона беспилотных систем "Kairos" 414-й бригады "Птахи Мадяра" - это подразделение, которое выполняет специальные операции по поражению военных объектов в глубоком тылу России. И подробнее о нем читайте ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.

Жесткие правила и полная секретность

В подразделении действуют строгие требования безопасности. Военным запрещено употреблять алкоголь и сообщать даже родственникам, где именно они проходят службу.

Кроме того, бойцы регулярно проходят проверки на полиграфе, подтверждая соблюдение режима секретности.

В составе батальона служат не только украинцы, но и бывшие военнослужащие спецподразделений из Великобритании, США, других европейских стран и Японии.

Цели находятся далеко от фронта

Командир с позывным "Рэй" заявил, что подразделение считается одной из приоритетных целей для российских ударов. По его словам, главная задача батальона — сделать продолжение войны слишком дорогим для Кремля.

Он отметил, что дроны поражают любые определенные военные цели независимо от их расположения.

Командир роты "Панама" добавил, что за последние две недели подразделение выполнило несколько операций в глубине территории России, включая район Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам "Рея", за примерно 200 дней существования батальон поразил большое количество объектов, вынуждая российское командование выбирать, куда перебрасывать системы ПВО — к Москве, в оккупированный Крым или на другие стратегические направления.

После одного из последних запусков, как рассказал командир, пять из восьми беспилотников достигли целей. Уже на следующий день российские источники сообщили об атаке на центр космической связи в подмосковной Дубне.

"Это месть за наших погибших"

Один из офицеров бригады признался, что для многих военнослужащих подобные операции имеют и личное значение.

"Это месть не только за террор, обрушившийся на наши семьи. Это месть за наших собратьев, которые были мирными людьми со своими мечтами, но погибли. И это месть за те годы, которые война отняла у нас, у наших детей и у наших семей", — сказал он.

Напоминаем, что в Вооруженных силах Украины считают, что российские войска пытаются добиться оперативной паузы на Константиновском направлении, чтобы перегруппироваться, уточнить обстановку и подготовиться к дальнейшим действиям в районе города.

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