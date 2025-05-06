Повторные штрафы от ТЦК? Юрист объяснила, кому это грозит и при чем здесь повестки

В Украине на фоне всеобщей мобилизации открывают все больше производств за нарушение правил воинского учета. Причем некоторых граждан ТЦК могут штрафовать много раз подряд.

Подробнее о том, каково рекордное количество производств в отношении одного человека, от чего зависит их число, как они могут рассматриваться и существуют ли ограничения по отправке повесток, - рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина .

Нарушение правил воинского учета: каков рекорд количества производств

Согласно данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и физических лиц "Опендатабот", в целом с начала 2025 года за нарушение правил воинского учета было открыто более 17 тысяч производств.

При этом в Одесской области был найден рекордсмен по количеству просроченных долгов.

Так, Приморский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) города Одессы открыл семь производств за нарушение правил воинского учета против одного и того же мужчины.

То есть это - рекорд по количеству дел, открытых в отношении одного человека в 2025 году.

От чего зависит количество производств, открытых ТЦК и СП

По словам адвоката, за одно правонарушение - выписывается один штраф.

То есть в целом количество производств в отношении человека зависит от количества выявленных со стороны ТЦК и СП правонарушений.

"Например, у одного военнообязанного только неуточненные данные, и как следствие, одно постановление о наложении административного взыскания. В то время как другой военнообязанный не обновил данные, несколько раз не явился по повесткам (разным), не встал на учет или вовремя не заменил приписное и т.д.", - объяснила Ганина.

Следовательно, если случаются такие ситуации, уполномоченное лицо ТЦК и СП имеет право составить протокол о каждом правонарушении отдельно.

Как могут рассматривать правонарушения в отношении одного человека

Адвокат рассказала, что согласно части 2 статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), если лицо совершило несколько административных правонарушений - дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом) - взыскание налагается в пределах санкции, установленной за более серьезное правонарушение из числа совершенных.

"Говоря простыми словами, если ТЦК и СП рассматривает одновременно несколько протоколов, то постановление должно быть одно - за более серьезное правонарушение", - объяснила эксперт.

Однако если рассмотрение дел приходится на разные дни, это правило уже не действует.

Отправка повесток: есть ли ограничения и какова процедура

Относительно отправки повесток военнообязанному человеку, по словам Ганиной, нет конкретно установленных:

или промежутков времени между рассылкой повесток;

или ограничений по их количеству.

"Логично, что не должна быть направлена повторная повестка до окончания действия предыдущей. Однако здесь следует помнить, что повестки направляет не только ТЦК и СП", - отметила она.

Эксперт сообщила, что в последнее время самым распространенным способом оповещения и вызова в ТЦК и СП являются повестки от Минобороны, которые направляются средствами почтовой связи.

"Мы часто сталкиваемся с тем, что в период после постановки клиента на учет и пока рассматривается заявление на отсрочку, военнообязанный получает повестку, хотя ТЦК и СП не намеревалось его вызывать, поскольку он недавно приходил лично и подал заявление на отсрочку", - поделилась адвокат.

Она объяснила: это происходит вследствие того, что повестки в Минобороны формируются автоматически.

"По системе - человек на учете, отсрочки еще нет, следовательно - направляется повестка", - добавила специалист.

Она уточнила, что механизм отправки повесток не связан с уплатой штрафа.

"Невозможно предсказать, через какой промежуток времени придет следующая повестка. Военнообязанный не явился по повестке, ТЦК и СП имеют право вызвать повторно на новую дату", - подытожила Ганина.