Воинский учет или штраф? В ТЦК напомнили, что необходимо сделать 17-летним украинцам
Граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников. Тем, кто не сделает этого в назначенный срок, грозит штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.
До какого числа 17-летним нужно стать на учет
Согласно информации областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), украинским подросткам, которым в этом году исполняется 17 лет, нужно стать на воинский учет призывников в период:
- с 1 января 2025 года;
- до 31 июля 2025 года.
Как 17-летним украинцам стать на воинский учет
Стать на воинский учет призывников можно несколькими способами:
- онлайн - через приложение "Резерв+" - уточнив персональные данные в электронном кабинете призывника;
- лично - в районном (городском) ТЦК и СП - с подачей необходимых документов физически.
Граждане до 25 лет: кому еще нужно стать на учет
В ТЦК и СП сообщили, что на учет также должны стать граждане до 25 лет, которые:
- сменили место жительства (в том числе вернулись из-за границы);
- получили гражданство Украины;
- освободились из мест лишения свободы;
- были отчислены из военных учебных заведений;
- не прошли базовую общевойсковую подготовку (БОВП).
Какие документы нужны, чтобы стать на воинский учет
Украинцам объяснили, что для вышеупомянутых действий, нужны такие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- выписка из реестра территориальной общины;
- справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
- свидетельство о рождении;
- идентификационный код;
- документ об образовании;
- справка с места учебы/работы (при наличии);
- 4 фотографии (35×45 мм).
"Если технически невозможно получить информацию электронным путем, документы нужно подать лично", - отметили в ТЦК.
Кому не нужно становиться на воинский учет
Согласно информации ТЦК и СП, не становятся на воинский учет те из граждан, которые:
- отбывают наказание в местах лишения свободы;
- находятся на принудительном медицинском лечении.
Как могут наказать за нарушение правил учета
"Если вы не стали на воинский учет вовремя, это возможно только после личного прибытия в ТЦК и СП", - рассказали украинцам.
При этом за нарушение правил учета предусмотрена ответственность в виде штрафа:
- от 17 000 гривен;
- до 25 500 гривен.
"Не медлите! Становитесь на воинский учет вовремя. Подробнее - в вашем районном (городском) ТЦК и СП ", - подытожили в группе коммуникаций Житомирского ОТЦК и СП.
Публикация Житомирского ОТЦК и СП (скриншот: facebook.com/zt.otck)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Верховная Рада приняла ряд изменений в закон о воинской обязанности и военной службе.
Они касаются прохождения базовой военной службы, особенностей постановки на воинский учет (в частности женщин) и некоторых других важных моментов.
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