ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мобилизация не должна быть шоком для украинцев, ТЦК нужны изменения, - Сырский

Киев, Воскресенье 22 июня 2025 10:57
UA EN RU
Мобилизация не должна быть шоком для украинцев, ТЦК нужны изменения, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Мобилизация в Украине не должна быть шоком для людей. Для этого территориальные центры комплектования должны измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.

Как отметил главком, за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км и составляет около 1200 км. Поэтому основным источником обеспечения пополнения войска является продолжение мобилизации.

Сырский подчеркнул, что в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации.

"В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определена задача президентом Украины - верховным главнокомандующим", - сказал он.

Главком добавил, что в ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Это нужно для того, чтобы военнослужащие с ранениями заменили тех, кто не воевал.

"ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускали этих позорных случаев, которые иногда случаются. Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть разоблачены. Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей", - заявил Сырский.

Мобилизация в Украине

Напомним, что президент Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине до 6 августа 2025 года. Общая мобилизация охватывает годных к службе военнообязанных мужчин (с определенными исключениями). Женщины, которые имеют военную специальность, могут быть также мобилизованы только по собственному желанию.

Также отметим, что ранее мобилизационный возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет. Но в Раде отмечают, что еще больше уменьшать мобилизационный возраст не собираются.

Во время действия военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако существуют исключения для определенных категорий граждан, которые имеют право на пересечение границы при наличии соответствующих документов. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Мобилизация в Украине Александр Сырский
Новости
Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский
Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде