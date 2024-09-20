Харрис сделала заявление о предстоящей встрече с Зеленским

Вице-президент США Камала Харрис прокомментировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Харрис.

"Мы с президентом Байденом (президентом США Джо Байденом - ред.) четко заявили: наша приверженность украинскому народу, который борется за свою свободу, непоколебима", - добавила она.

По словам чиновницы, она проведет встречу с Зеленским уже в седьмой раз.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 19 сентября, Офис президента сообщил о том, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит США. Там он выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

Также у главы украинского государства на четверг запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Зеленский планирует в ходе переговоров представить план победы Украины, работа над которым была завершена несколько дней назад.

По данным ОП, Зеленский намерен встретиться с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис и кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

В ходе встреч, вероятно, также будет обсуждаться план победы Украины.

К слову, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина назвал составляющие плана победы Украины.

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