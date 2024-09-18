Военный пакет не только. Подоляк назвал главные положения плана победы Украины

План победы Украины - не предложение, а четкое понимание того, что означает современная война. Среди общих его положений можно выделить военный пакет, патетическое принуждение России и не только.

По словам Подоляка, среди общих положений плана победы Украины:

военный пакет , который будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализа того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения;

, который будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализа того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения; патетическое принуждение России , которое заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Требования каких-то третьих стран не должны влиять на мнение других;

, которое заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Требования каких-то третьих стран не должны влиять на мнение других; экономический стимул , чтобы заставить Россию адекватно воспринимать реальность. Это касается наращивания существенных инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, которые работают против страны-террориста;

, чтобы заставить Россию адекватно воспринимать реальность. Это касается наращивания существенных инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, которые работают против страны-террориста; дипломатическое давление на Россию. Этот шаг является отдельной темой, поскольку требует работы со странами нейтрального пояса, которые не осознают, что Россия разрушает международное право в рамках которого они и могут доминировать и иметь возможность формировать другие альянсы.

"Это не то что предложение со стороны Украины. Это как раз таки абсолютно четкое понимание что такое современная война, за что воюет Россия и какие нужны инструменты, в каком количестве и сколько это стоит для того, чтобы можно было эту войну правильно финализировать. И это не вопрос предложений. Это вопрос абсолютной логики процесса", - добавил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, или же сегодня партнеры выбирают поддержку Украины и завершают войну справедливо, или же человечество возвращается к праву силы.

В то же время партнерам необходимо прекратить говорить о "красных линиях", Третьей мировой и других вещах, которые Россия регулярно использует в своей пропаганде.

"Надо перестать слушать того же Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.)... То есть надо избавить себя от ряда мифов и принять для себя принципиальное решение. Стоимость войны сегодня с Россией одна. Стоимость войны сегодня с Россией на разных площадках, в разных форматах завтра - это совсем другие цифры. Надо решить для себя", - отметил он.

План победы Украины

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в этом месяце планирует презентовать план победы Украины президенту Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдену. Это, в свою очередь, позволит понять Киеву готовы ли союзники к тому, чтобы наша страна победила, или Запад хочет только сдерживать Путина.

Также известно, что план представят как действующему президенту США, так и двум кандидатам.