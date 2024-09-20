Гарріс зробила заяву про майбутню зустріч із Зеленським

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Гарріс.

"Ми з президентом Байденом (президентом США Джо Байденом - ред.) чітко заявили: наша прихильність до українського народу, який бореться за свою свободу, непохитна", - додала вона.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, Офіс президента повідомив про те, що наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає США. Там він виступить на Генеральній Асамблеї ООН.

Також у глави української держави на четвер заплановано зустріч із президентом США Джо Байденом. Зеленський планує під час переговорів представити план перемоги України, роботу над яким було завершено кілька днів тому.

За даними ОП, Зеленський має намір зустрітися з кандидатом у президенти США від демократів Камалою Гарріс та кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом.

У ході зустрічей, ймовірно, також обговорюватиметься план перемоги України.

До речі, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна назвав складові плану перемоги України.

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