Гарантии безопасности для Украины и санкции против РФ: заявление G7 по результатам Мюнхена

Страны группы G7 договорились усилить санкции против России в случае отказа Москвы от переговоров. Также "Большая семерка" подчеркнула необходимость разработки гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7 по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
Министры иностранных дел стран G7 встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности с впервые во время председательства Канады в 2025 году. Во встрече приняли участие глава МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокий представитель Европейского Союза.
Глава МИД Украины Андрей Сибига тоже принял участие во встрече министров G7 в Мюнхене.
"Они (члены G7, - ред.) подчеркнули свою приверженность совместной работе для достижения устойчивого мира и построения сильной и процветающей Украины, а также подтвердили необходимость разработки надежных гарантий безопасности, которые бы сделали невозможным повторение войны", - говорится в совместном заявлении.
"Большая семерка" подтвердила совместные шаги для поддержки Украины. Речь идет о финансовой поддержке Украины путем использования доходов от замороженных российских активов, наложение дополнительных расходов на Россию, если она не будет вести переговоры из-за ограничения цен на нефть и газ, а также путем повышения эффективности санкций против России.
"Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, будет ли Российская Федерация прилагать реальные, добросовестные усилия, направленные на прекращение войны против Украины, что обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", - заявили в G7.
Члены Группы семи также обсудили предоставление России помощи двойного назначения со стороны Китая и военной помощи со стороны КНДР и Ирана. Министры осудили любую такую поддержку.
В G7 осудили дестабилизирующие действия Ирана, включая его быстрое продвижение в обогащении урана без надежного гражданского обоснования, содействие террористическим организациям и вооруженным группам на Ближнем Востоке и в Красном море, распространение баллистических ракет и беспилотников.
Также "Большая семерка" выразила обеспокоенность ядерной и ракетной программами КНДР. Министры подчеркнули, что прямая поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины знаменует собой "опасное расширение конфликта, что будет иметь серьезные последствия для европейской и индо-тихоокеанской безопасности".
Ожидается, что Европейский Союз объявит 16-й пакет санкций против России в конце февраля, в годовщину вторжения РФ в Украину. Издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщает, что ЕС в новом пакете санкций не введет полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа.
Напомним, ранее спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявлял, что Дональд Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы закончить войну в Украине.
По его словам, применение санкций против РФ на текущий момент оценивается на 6 из 10, но их эффективность низкая.
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