Санкции против России на уровне 6 из 10, но их эффективность низкая, - Келлог

Сейчас санкции против России на уровне шести из десяти. При этом их реализация на низком уровне.

Об этом заявил специальный посланник президента США Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас большинство стран имеют санкции против РФ, но больше всего по ней бьют санкции по нефтепродуктам. И они продают их через теневой флот. Большая часть работает на Балтийском море, и мы должны предусмотреть какой-то план. Сейчас по шкале от 1 до 10, то санкции на уровне 6, но реализация - на 3. Поэтому надо иметь такие санкции, которые бьют по экономике", - заявил он.

Келлог напомнил, что в прошлом мощные экономические санкции были введены Соединенными Штатами против Ирана.

"Мы такое делали в прошлом с Ираном, мы накладывали санкции, которые очень сильно эту страну "сломили", - подчеркнул он.

По его словам, опираясь на опыт с Ираном можно рассматривать влияние на Россию. Она готова терять сотни тысяч военных "как под Сталинградом", но уже привлекает северокорейцев. И это показывает, что они платят свою цену.

"Итак, эти вещи надо сбалансировать. Мы очень часто говорим, это вопрос самолетов, или военных или еще чего-то. Но должен быть комплексный план, который предусматривает, чтобы давление оставалось на Россию и было всеобъемлющим. Это может касаться и КНДР, такие вещи не забываем также", - добавил представитель Трампа.

Санкции ЕС против России

Недавно пресс-секретарь Еврокомиссии Павла Пиньо заявила, что ЕС готовит новые санкции против России в энергетической сфере, несмотря на планы и намерения Соединенных Штатов. Эти санкции, в частности, будут касаться импорта ископаемого топлива.

При этом главы МИД G7 договорились, что новые санкции против России будут связаны с прекращением войны в Украине. Заявление было сделано после встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По данным западных СМИ, Евросоюз планирует объявить о 16-м пакете санкций против России в третью годовщину вторжения в Украину. Однако Венгрия снова блокирует санкции против Москвы.

По информации Politico, Будапешт в последний момент согласился на уступки, но выдвинул условия.