Гарантии безопасности с Польшей: посол рассказал, на каком этапе находится соглашение

Украина и Польша работают над проектом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Сейчас документ на межведомственном согласовании в Польше и через несколько дней его должны передать украинской стороне.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По его словам, после передачи проекта соглашения Украине начнутся непосредственные переговоры по содержанию этого документа.
"Это нормальный процесс дипломатической работы, мы должны согласовать текст, мы предложили польской стороне определенные свои элементы, наши ожидания, что бы там по нашему мнению должно быть отражено", - заявил посол.
Зварич считает, что соглашение с Польшей будет "амбициозным, поскольку это ближайший сосед и Польша уже много помогает Украине в военном плане". По его словам, "только милитарной помощи для Украины Польша передала почти на 4 млрд евро".
"Работа огромного логистического хаба в Ясенке, обучение наших военных - много других таких аспектов, которые даже без этого соглашения о гарантиях Польша уже делает. Это те элементы, которые другие страны прописывают, а Польша делает, но мы это еще положим на бумагу", - рассказал посол.
Дипломат добавил, что подписав это соглашение, в случае прямой угрозы безопасности Украины или Польши будет четкий алгоритм действий.
Украина укрепляет свою безопасность через ряд двусторонних соглашений со странами-партнерами. Эти соглашения основываются на общих принципах, но также содержат индивидуальные обязательства, адаптированные к отношениям с каждой страной.
На сегодня Украина подписала соглашения о безопасности с семью странами ЕС: с Германией, Данией, Францией, Италией, Финляндией, Нидерландами и Латвией. Подобные соглашения также заключены с Канадой и Великобританией.
В январе этого года президент Владимир Зеленский призвал Польшу присоединиться к гарантиям безопасности Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.