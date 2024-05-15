Гарантії безпеки з Польщею: посол розповів, на якому етапі перебуває угода

Україна та Польща працюють над проєктом двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки. Наразі документ на міжвідомчому погодженні в Польщі і через декілька днів його мають передати українській стороні.
Про це заявив посол України у Польщі Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
За його словами, після передачі проєкту угоди Україні почнуться безпосередні переговори щодо змісту цього документа.
"Це нормальний процес дипломатичної роботи, ми повинні узгодити текст, ми запропонували польській сторонні певні свої елементи, наші очікування, що б там на нашу думку мало бути відображено", - заявив посол.
Зварич вважає, що угода з Польщею буде "амбітною, оскільки це найближчий сусід і Польща вже багато допомагає Україні у військовому плані". За його словами, "лише мілітарної допомоги для України Польща передала майже на 4 млрд євро".
"Робота величезного логістичного хабу в Ясьонці, навчання наших військових - багато інших таких аспектів, які навіть без цієї угоди про гарантії Польща уже робить. Це ті елементи, які інші країни прописують, а Польща робить, але ми це ще покладемо на папір", - розповів посол.
Дипломат додав, що підписавши цю угоду, у разі прямої загрози безпеці Україні або Польщі буде чіткий алгоритм дій.
Україна зміцнює свою безпеку через низку двосторонніх угод з країнами-партнерами. Ці угоди ґрунтуються на спільних принципах, але також містять індивідуальні зобов'язання, адаптовані до відносин з кожною країною.
На сьогодні Україна підписала угоди про безпеку з сімома країнами ЄС: з Німеччиною, Данією, Францією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією. Подібні угоди також укладені з Канадою та Великою Британією.
У січні цього року президент Володимир Зеленський закликав Польщу приєднатися до гарантій безпеки України.
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