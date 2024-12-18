Гарантии безопасности и не только. Зеленский рассказал, что хочет обсудить в Брюсселе

"Я думаю, что это очень хорошая возможность поговорить о гарантиях безопасности для Украины и сегодня, и завтра", - отметил Зеленский, комментируя свой визит в Брюссель.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы у Украины с партнерами была общая позиция на счет того, как обезопасить Украину, как укрепить Украину, украинцев, и, конечно, сделать сильнее украинскую армию.

Также, как добавил президент, важным вопросом станет усиление противовоздушной обороны Украины, будет обсуждаться необходимое для этого количество систем.