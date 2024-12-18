Гарантії безпеки і не тільки. Зеленський розповів, що хоче обговорити в Брюсселі

"Я думаю, що це дуже гарна можливість поговорити про гарантії безпеки для України і сьогодні, і завтра", - зазначив Зеленський, коментуючи свій візит до Брюсселя.

Він підкреслив, що дуже важливо, щоб в України з партнерами була спільна позиція щодо того, як убезпечити Україну, як зміцнити Україну, українців, і, звісно, зробити сильнішою українську армію.

Також, як додав президент, важливим питанням стане посилення протиповітряної оборони України, буде обговорюватися необхідна для цього кількість систем.