RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гарантії безпеки для України: Лавров заявив про заклики Шольца до Москви

Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито знову вимагав від Москви укладення з Україною угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

При цьому глава МЗС РФ заявив, що канцлер робить це "марно", бо такий документ вже існував, але його "вбили" Берлін і Париж.

Документом про "гарантії" Лавров назвав мінські угоди.

"Німці і французи заявляли, що прямий діалог Києва з "ДНР" і "ЛНР" Неможливий, звалюючи всю відповідальність на Росію, хоча вона жодного разу в мінських документах не згадана", - заявив він.

Лавров вперше публічно заявив про нібито заклики Шольца стосовно гарантій безпеки після провалу переговорів і ескалації ситуації на фронтах.

У липні Шольц заявив, що Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз їх деталі обговорюються в рамках G7.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО.

Додамо, як заявляли в Офісі президента, документ про гарантії безпеки для України може з'явитися вже протягом липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛавровГарантії безпеки