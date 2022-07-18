UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гарантии безопасности для Украины: Лавров заявил о призывах Шольца к Москве

Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы снова требовал от Москвы заключения с Украиной соглашения о гарантиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

При этом глава МИД РФ заявил, что канцер делает это "напрасно", так как такой документ уже существовал, но его "убили" Берлин и Париж.

Документом о "гарантиях" Лавров назвал минские соглашения.

"Немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с "ДНР" и "ЛНР" невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута", - заявил он.

Лавров впервые публично заявил о якобы призывах Шольца по гарантиям безопасности после провала переговоров и эскалации ситуации на фронтах.

В июле Шольц заявил, что Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Сейчас их детали обсуждаются в рамках G7.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже в условиях, когда страна не является членом НАТО.

Добавим, как заявляли в Офисе президента, документ о гарантиях безопасности для Украины может появиться уже в течение июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛавровГарантии безопасности