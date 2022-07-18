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Гарантії безпеки для України: Лавров заявив про заклики Шольца до Москви

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Москва, Понеділок 18 липня 2022 07:16
Гарантії безпеки для України: Лавров заявив про заклики Шольца до Москви Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито знову вимагав від Москви укладення з Україною угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

При цьому глава МЗС РФ заявив, що канцлер робить це "марно", бо такий документ вже існував, але його "вбили" Берлін і Париж.

Документом про "гарантії" Лавров назвав мінські угоди.

"Німці і французи заявляли, що прямий діалог Києва з "ДНР" і "ЛНР" Неможливий, звалюючи всю відповідальність на Росію, хоча вона жодного разу в мінських документах не згадана", - заявив він.

Лавров вперше публічно заявив про нібито заклики Шольца стосовно гарантій безпеки після провалу переговорів і ескалації ситуації на фронтах.

У липні Шольц заявив, що Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз їх деталі обговорюються в рамках G7.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО.

Додамо, як заявляли в Офісі президента, документ про гарантії безпеки для України може з'явитися вже протягом липня.

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Лавров Гарантії безпеки
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