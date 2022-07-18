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Гарантии безопасности для Украины: Лавров заявил о призывах Шольца к Москве

Новина українською →
Москва, Понедельник 18 июля 2022 07:16
Гарантии безопасности для Украины: Лавров заявил о призывах Шольца к Москве Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы снова требовал от Москвы заключения с Украиной соглашения о гарантиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

При этом глава МИД РФ заявил, что канцер делает это "напрасно", так как такой документ уже существовал, но его "убили" Берлин и Париж.

Документом о "гарантиях" Лавров назвал минские соглашения.

"Немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с "ДНР" и "ЛНР" невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута", - заявил он.

Лавров впервые публично заявил о якобы призывах Шольца по гарантиям безопасности после провала переговоров и эскалации ситуации на фронтах.

В июле Шольц заявил, что Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Сейчас их детали обсуждаются в рамках G7.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже в условиях, когда страна не является членом НАТО.

Добавим, как заявляли в Офисе президента, документ о гарантиях безопасности для Украины может появиться уже в течение июля.

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