Гарантии безопасности для Украины: Лавров заявил о призывах Шольца к Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы снова требовал от Москвы заключения с Украиной соглашения о гарантиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".
При этом глава МИД РФ заявил, что канцер делает это "напрасно", так как такой документ уже существовал, но его "убили" Берлин и Париж.
Документом о "гарантиях" Лавров назвал минские соглашения.
"Немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с "ДНР" и "ЛНР" невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута", - заявил он.
Лавров впервые публично заявил о якобы призывах Шольца по гарантиям безопасности после провала переговоров и эскалации ситуации на фронтах.
В июле Шольц заявил, что Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Сейчас их детали обсуждаются в рамках G7.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже в условиях, когда страна не является членом НАТО.
Добавим, как заявляли в Офисе президента, документ о гарантиях безопасности для Украины может появиться уже в течение июля.