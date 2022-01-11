ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Гарантії безпеки". Росія чекає швидкої відповіді від США після зустрічі в Женеві

Новость на русском →
Москва, Вівторок 11 січня 2022 15:37
"Гарантії безпеки". Росія чекає швидкої відповіді від США після зустрічі в Женеві Фото: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Сергей Новиков

Після переговорів у Женеві російська сторона чекає від США швидкої відповіді по так званим "гарантіям безпеки". У Москві стверджують, що "м'яч на боці США".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

"Ми очікуємо відповіді Вашингтона, причому відповіді швидкої, оперативної. Як то кажуть, м'яч до нашої половини поля не долетів, він як і раніше на боці США", - зазначила вона.

Зазначимо, за підсумками зустрічі представник Білого дому Джен Псакі заявила, що у президента США Джо Байдена готуються до того, що Росія поширюватиме дезінформацію про домовленості, яких не було.

Нагадаємо, напередодні пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності, на них Москва запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
DAILY
Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити