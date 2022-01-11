"Гарантії безпеки". Росія чекає швидкої відповіді від США після зустрічі в Женеві
Після переговорів у Женеві російська сторона чекає від США швидкої відповіді по так званим "гарантіям безпеки". У Москві стверджують, що "м'яч на боці США".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.
"Ми очікуємо відповіді Вашингтона, причому відповіді швидкої, оперативної. Як то кажуть, м'яч до нашої половини поля не долетів, він як і раніше на боці США", - зазначила вона.
Зазначимо, за підсумками зустрічі представник Білого дому Джен Псакі заявила, що у президента США Джо Байдена готуються до того, що Росія поширюватиме дезінформацію про домовленості, яких не було.
Нагадаємо, напередодні пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності, на них Москва запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.
Детальніше в матеріалі РБК-Україна "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".