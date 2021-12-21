"Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО

Як з'явилися вимоги про "гарантії безпеки"

На початку грудня стало відомо про підготовку онлайн-переговорів лідерів Росії і США. Ще за тиждень до призначеної дати Путін заявив, що запропонує розпочати переговори про "надійні і довгострокові" юридичні гарантії нерозширення НАТО на схід.

"Всім відомо, що давалися усні запевнення, що НАТО не буде розширюватися на схід", - повторив він міф про те, що Захід нібито давав якісь обіцянки Росії.

Через кілька днів його помічник Юрій Ушаков уточнив, що ця тема підніметься на переговорах з Байденом. А після самого саміту стало відомо, що Росія направить свої пропозиції щодо "гарантій безпеки", а США і НАТО розглянуть їх. Офіційно російські вимоги були передані за тиждень після контактів з Байденом.

Крім того, Путін уточнив, що саме американський президент запропонував створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки.

"Ця ідея була сформульована президентом США, і я з нею погодився. І сказав, що ми найближчим часом представимо свої міркування і пропозиції з цього приводу, але до того, як ми це не сформулювали, говорити про зміст рано", - заявив Путін.

Чого конкретно хоче Путін

Минулого тижня МЗС Росії опублікував пропозиції щодо так званих гарантій безпеки.

Зокрема, в проектах договорів з США і НАТО пропонується прийняти зобов'язання виключити подальше розширення Альянсу. В тому числі з відмовою від вступу України.

Також Москва запропонувала НАТО відмовитися від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії; не розгортати ракети в районах, звідки вони можуть вражати територію Росії і країн НАТО; закріпити домовленість мирно вирішувати всі суперечки і утримуватися від застосування сили.

Що стосується США, то Москва пропонує Вашингтону не використовувати інші країни для підготовки нападу один на одного; не проводити військові навчання з відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї; не готувати військових неядерних країн застосовувати ядерну зброю; не розгортати ядерну зброю за кордоном і повернути вже розгорнуту.

Як відреагував Захід

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що для обговорення "гарантій з безпеки" з Росією спершу треба відвести війська від кордонів України. Він також додав, що будь-який діалог повинен грунтуватися на взаємності.

А представник Держдепу Нед Прайс підкреслив, що США у відповідь представлять Росії свій "перелік занепокоєнь". Як пише Bloomberg, Вашингтон вимагатиме встановити Різдвяне припинення вогню на Донбасі та провести обмін полоненими між РФ і Україною.

Що стосується НАТО, то генеральний секретар організації Єнс Столтенберг обіцяє, що альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. І заявиа, що у Києва є повне право запитувати військову допомогу і прагнути до вступу до НАТО.

У свою чергу, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель впевнений, що Євросоюз обов'язково повинен брати участь в обговоренні будь-яких пропозицій, які стосуються безпеки в Європі.

А міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що НАТО розгляне запропоновані Росією "гарантії безпеки", але не дозволить Кремлю нав'язувати свої погляди.

Що кажуть в Україні

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на вимоги Росії про "гарантії безпеки" з боку США і НАТО. Але відзначило і визнаний факт, що головну загрозу безпеці в Європі створює саме збройна агресія РФ.

Підкреслюється, що положення російських проектів безпосередньо зачіпають Україну. У зв'язку з цим Київ заявив, що тільки Україна і країни-учасниці НАТО мають право визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин, в тому числі і в питанні вступу Києва до Альянсу.