"Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО

Президент Російської Федерації Володимир Путін на тлі зближення України із Заходом поставив питання про так звані "гарантії безпеки" для Москви. При цьому однією з ключових вимог є відмова від вступу України до НАТО та від розміщення ракет на її території.
РБК-Україна розбиралося, чого саме хоче Путін.
На початку грудня стало відомо про підготовку онлайн-переговорів лідерів Росії і США. Ще за тиждень до призначеної дати Путін заявив, що запропонує розпочати переговори про "надійні і довгострокові" юридичні гарантії нерозширення НАТО на схід.
"Всім відомо, що давалися усні запевнення, що НАТО не буде розширюватися на схід", - повторив він міф про те, що Захід нібито давав якісь обіцянки Росії.
Через кілька днів його помічник Юрій Ушаков уточнив, що ця тема підніметься на переговорах з Байденом. А після самого саміту стало відомо, що Росія направить свої пропозиції щодо "гарантій безпеки", а США і НАТО розглянуть їх. Офіційно російські вимоги були передані за тиждень після контактів з Байденом.
Крім того, Путін уточнив, що саме американський президент запропонував створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки.
"Ця ідея була сформульована президентом США, і я з нею погодився. І сказав, що ми найближчим часом представимо свої міркування і пропозиції з цього приводу, але до того, як ми це не сформулювали, говорити про зміст рано", - заявив Путін.
Минулого тижня МЗС Росії опублікував пропозиції щодо так званих гарантій безпеки.
Зокрема, в проектах договорів з США і НАТО пропонується прийняти зобов'язання виключити подальше розширення Альянсу. В тому числі з відмовою від вступу України.
Також Москва запропонувала НАТО відмовитися від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії; не розгортати ракети в районах, звідки вони можуть вражати територію Росії і країн НАТО; закріпити домовленість мирно вирішувати всі суперечки і утримуватися від застосування сили.
Що стосується США, то Москва пропонує Вашингтону не використовувати інші країни для підготовки нападу один на одного; не проводити військові навчання з відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї; не готувати військових неядерних країн застосовувати ядерну зброю; не розгортати ядерну зброю за кордоном і повернути вже розгорнуту.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що для обговорення "гарантій з безпеки" з Росією спершу треба відвести війська від кордонів України. Він також додав, що будь-який діалог повинен грунтуватися на взаємності.
А представник Держдепу Нед Прайс підкреслив, що США у відповідь представлять Росії свій "перелік занепокоєнь". Як пише Bloomberg, Вашингтон вимагатиме встановити Різдвяне припинення вогню на Донбасі та провести обмін полоненими між РФ і Україною.
Що стосується НАТО, то генеральний секретар організації Єнс Столтенберг обіцяє, що альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. І заявиа, що у Києва є повне право запитувати військову допомогу і прагнути до вступу до НАТО.
У свою чергу, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель впевнений, що Євросоюз обов'язково повинен брати участь в обговоренні будь-яких пропозицій, які стосуються безпеки в Європі.
А міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що НАТО розгляне запропоновані Росією "гарантії безпеки", але не дозволить Кремлю нав'язувати свої погляди.
Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на вимоги Росії про "гарантії безпеки" з боку США і НАТО. Але відзначило і визнаний факт, що головну загрозу безпеці в Європі створює саме збройна агресія РФ.
Підкреслюється, що положення російських проектів безпосередньо зачіпають Україну. У зв'язку з цим Київ заявив, що тільки Україна і країни-учасниці НАТО мають право визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин, в тому числі і в питанні вступу Києва до Альянсу.