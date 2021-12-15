Росія передала помічнику держсекретаря США пропозиції щодо гарантій безпеки
Переговори помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід і заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова завершилися. Росія передала США пропозиції щодо гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Росія передала помічнику держсекретаря США конкретні пропозиції щодо гарантій безпеки.
Після переговорів помічник президента РФ у міжнародних справах Юрій Ушаков повідомив, що сьогодні проведе закриту телефонну бесіду щодо гарантій безпеки з одним з керівників американської адміністрації. Донфрід поки коментарів не давала.
На сайті МЗС Росії повідомили, що сторони обговорили проблематику гарантій безпеки "у світлі безперервних спроб США і НАТО змінити на свою користь військово-політичну ситуацію в Європі".
Зазначимо, Росія погрожує НАТО військовою відповіддю, якщо не приймуть її пропозиції щодо гарантій безпеки. У РФ не хочуть, щоб Україна стала членом НАТО.
Раніше Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитися від вступу до НАТО в обмін на відведення військ РФ.