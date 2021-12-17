США дадуть відповідь на "гарантії безпеки" від Кремля вже наступного тижня,- Bloomberg

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Один із високопосадовців адміністрації президента США Джо Байдена відзначив, що частина пропозицій від Росії була доволі корисною, інша ж - неприйнятною. Водночас Штати готуються повернутися до Кремля з відповіддю вже наступного тижня.

В першу чергу США вимагатимуть різдвяне припинення вогню й обмін полоненими між Росією та Україною.

Зазначається, що Росія, зі свого боку, вимагала, аби країни, які були членами НАТО у травні 1997 року - не розміщували збройні сили та озброєння на території будь-якої з інших країни Європи, які на той момент ще не були союзниками Альянсу.

Також Кремль відзначив, що США повинні заборонити вступати в НАТО усім колишнім радянським республікам, таким як Україна й Грузія та відмовитися від використання їх військової інфраструктури або ж розвитку двосторонніх оборонних зв’язків.

У документі йшлося й про те, що Росія та США повинні домовитись не запускати бомбардувальники, які обладнані ядерною чи неядерною зброєю й не розгортати бойові кораблі "за межами національного повітряного простору й територіальних вод", якщо їх можна використати для нападу на іншу країну.