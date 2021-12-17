Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"

Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало свої пропозиції НАТО щодо так званих гарантій безпеки. Серед іншого там міститься вимога відмовити Україні в перспективі вступу до альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

Зокрема, в опублікованих проектах договорів із США та НАТО міститься пропозиція альянсу взяти на себе зобов'язання виключити подальше розширення. У тому числі відмовитись від вступу України.

Також Москва пропонує НАТО відмовитись від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

Крім того, пропонується взяти зобов'язання не розгортати ракети в районах, звідки вони можуть вражати територію Росії та країн НАТО, закріпити домовленість мирно вирішувати всі суперечки та утримуватися від застосування сили, а також офіційно підтвердити, що сторони не розглядають одна одну як противники.

Що стосується США, то Москва пропонує Вашингтону не використовувати інші країни для підготовки нападу один на одного; не проводити військових навчань із відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї; не готувати військових неядерних країн застосовувати ядерну зброю; не розгортати ядерну зброю за кордоном та повернути вже розгорнуту.