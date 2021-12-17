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Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"

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Москва, П'ятниця 17 грудня 2021 12:59
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки" Фото: Володимир Путін та Єнс Столтенберг (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало свої пропозиції НАТО щодо так званих гарантій безпеки. Серед іншого там міститься вимога відмовити Україні в перспективі вступу до альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, в опублікованих проектах договорів із США та НАТО міститься пропозиція альянсу взяти на себе зобов'язання виключити подальше розширення. У тому числі відмовитись від вступу України.

Також Москва пропонує НАТО відмовитись від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

Крім того, пропонується взяти зобов'язання не розгортати ракети в районах, звідки вони можуть вражати територію Росії та країн НАТО, закріпити домовленість мирно вирішувати всі суперечки та утримуватися від застосування сили, а також офіційно підтвердити, що сторони не розглядають одна одну як противники.

Що стосується США, то Москва пропонує Вашингтону не використовувати інші країни для підготовки нападу один на одного; не проводити військових навчань із відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї; не готувати військових неядерних країн застосовувати ядерну зброю; не розгортати ядерну зброю за кордоном та повернути вже розгорнуту.

Нагадаємо, розмови про "гарантії безпеки" почалися напередодні онлайн-зустріч президентів Росії та США, коли йшлося про те, що Володимир Путін вимагатиме від Джо Байдена гарантії того, що Україна не вступить до НАТО.

Після переговорів стало відомо, що Байде відкинув таку вимогу.

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Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
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