ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС України про пропозиції Кремля: головна проблема безпеки в Європі - агресія РФ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 19:38
МЗС України про пропозиції Кремля: головна проблема безпеки в Європі - агресія РФ Фото: прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ (МЗС) України звернуло увагу на пропозиції Росії про "гарантії безпеки" з боку США і НАТО. У відомстві зазначили загальновизнаний факт - головну загрозу безпеці в Європі створює збройна агресія РФ.

Про це РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на поширені МЗС Російської Федерації російські проєкти договору з США і угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що положення російських проєктів безпосередньо зачіпають Україну. У зв'язку з цим у МЗС наголосили, що лише українці та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, у тому числі й щодо вступу до Альянсу.

Ніколенко уточнив, що таку саму позицію поділяє і Північноатлантичний альянс. За його словами, це підтверджується заявою НАТО від 16 грудня 2021 року.

"Наголошуємо на загальновизнаному факті - головною проблемою безпеки євроатлантичного простору в цей час є озброєна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях", - додав представник МЗС.

Він зазначив, що саме згортання ескалації та припинення розв'язаного Росією міжнародного збройного конфлікту – це найкраща гарантія безпеки на європейському континенті.

"У цьому зв'язку закликаємо Росію, як перші конструктивні кроки для досягнення цієї мети, невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивного порядку денного і вже зараз розпочати виконання мінських угод і домовленостей лідерів нормандського формату", - сказав Ніколенко.

Серед узгоджених на Паризькому саміті нормандської четвірки у 2019 році він виділив:

  • неухильне дотримання режиму припинення вогню;
  • подальше розведення сил та засобів;
  • продовження процесу розмінування;
  • відкриття та забезпечення роботи нових пунктів пропуску на лінії розмежування;
  • проведення наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками.

Нагадаємо, раніше США відмовилися вести переговори з Росією щодо "гарантій безпеки" без європейських партнерів.

Зазначимо, 17 грудня МЗС Росії опублікувало пропозиції США та НАТО щодо "гарантій безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Російська Федерація Сполучені Штати Америки Європа
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах