"Позорься до конца": в ВСУ опровергли заявления Путина о Купянске

Трегубов отметил, что поселок Купянск-Узловой площадью всего четыре квадратных километра. Поэтому окружить там 15 батальонов просто физически невозможно.

"Окружить там 15 батальонов мешают такие науки, как физиология и геометрия. В общем похоже, что Владимир Путин выбрал тактику "никогда не сдавайся, позорься до конца", - отметил он.

Прокомментировал Трегубов также и заявление о якобы "освобождении Купянска". Он опроверг заявления Герасимова, отметив, что по состоянию на вечер 20 ноября каких-то прорывов россиян в город не было.

"Ситуация оставалась постоянной: часть российских сил рассредоточено сидела по северным районам города. Кого они там могли окружить, и - я не представляю", - резюмировал он.

На путинские заявления отреагировали и в Генеральном штабе ВСУ. Там вдребезги разнесли ложь диктатора, отметив, что Купянск сейчас находится под контролем Украины.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, чтоКупянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город", - сказано в сообщении.