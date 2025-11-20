"Позорься до конца": в ВСУ опровергли заявления Путина о Купянске

В Вооруженных силах Украины опровергли заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "окружении 15 батальонов" в Купянске и заявления российского генерала Валерия Герасимова об оккупации города на Харьковщине.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Виктор Трегубов, начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил, в зоне ответственности которого находятся Купянск и Купянск-Узловой.
Трегубов отметил, что поселок Купянск-Узловой площадью всего четыре квадратных километра. Поэтому окружить там 15 батальонов просто физически невозможно.
"Окружить там 15 батальонов мешают такие науки, как физиология и геометрия. В общем похоже, что Владимир Путин выбрал тактику "никогда не сдавайся, позорься до конца", - отметил он.
Прокомментировал Трегубов также и заявление о якобы "освобождении Купянска". Он опроверг заявления Герасимова, отметив, что по состоянию на вечер 20 ноября каких-то прорывов россиян в город не было.
"Ситуация оставалась постоянной: часть российских сил рассредоточено сидела по северным районам города. Кого они там могли окружить, и - я не представляю", - резюмировал он.
На путинские заявления отреагировали и в Генеральном штабе ВСУ. Там вдребезги разнесли ложь диктатора, отметив, что Купянск сейчас находится под контролем Украины.
"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, чтоКупянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город", - сказано в сообщении.
Напомним, что 20 ноября Путин и начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов нафантазировали "окружение 15 батальонов ВСУ" в Купянске и одновременно с этим - "освобождение" этого города.
При этом это была уже как минимум вторая попытка придумать "окружение" за меньше, чем месяц. 26 октября Путин во время совещания выслушал от генералов бред о том, что на некоторых направлениях украинские войска якобы "попали в окружение". Тогда среди других "окруженных" городов упоминался Купянск. Диктатор даже пожелал пригласить в Купянск "представителей СМИ".
Несмотря на заявления Путина и Герасимова реальная ситуация в Купянске выглядит следующим образом: российское присутствие в Купянске существенно уменьшилось. Россияне отрезаны от логистики: в целом в ВСУ считают, что там находится примерно 50-100 россиян.