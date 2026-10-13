ua en ru
Вт, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Ганебна четвірка". Лубінець назвав області, які лідирують за скаргами на ТЦК

21:39 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
"Ганебна четвірка". Лубінець назвав області, які лідирують за скаргами на ТЦК Иллюстративное фото: из Закарпатья поступает много жалоб на ТЦК (facebook.com/zkotck)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Найбільше скарг на роботу військовослужбовців ТЦК надходить із чотирьох областей. З кожним роком кількість звернень зростає.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, в Україні є "ганебна четвірка" областей, які роками залишаються лідерами за скаргами на ТЦК. Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Львівську та Закарпатську області.

Як приклад омбудсмен навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік.

"Ми це пов'язували з діяльністю керівника обласного ТЦК та СП. Більше того, за матеріалами, у тому числі від нашого інституту, було відкрито кримінальні провадження. Служба безпеки України ще у 2025 році провела обшук у цієї людини і на робочому місці знайшла досить велику кількість готівки в іноземній валюті", - зазначив він.

Після того, як керівника обласного ТЦК звільнили, його відновили на цій же посаді, але з приставкою "тимчасовий виконувач обов'язків".

Лубінець вважає, що проблеми під час мобілізації залишаються невирішеними, оскільки не було системної реакції з боку попереднього керівництва Міноборони та Сухопутних військ.

Скандал у Харкові

Нагадаємо, днями в мережі розповсюдили відео, на якому чоловік у військовій формі травмував жінку похилого віку в Харкові. Як виявилось, це був військовослужбовець ТЦК.

У Харківському обласному ТЦК та СП, реагуючи на таке відео, стверджували, що чоловік "захищався" і тому відштовхнув жінку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ТЦК Війна в Україні Дмитро Лубінець Мобілізація в Україні
Новини
Зеленський: кожен киянин бачить, що місто не підготовлене до зими
Зеленський: кожен киянин бачить, що місто не підготовлене до зими
Аналітика
Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди
Марія Волощукредактор РБК-Україна Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди