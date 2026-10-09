Военный ТЦК в Харькове травмировал пожилую женщину: в военкомате объяснили это защитой
В Харькове возник конфликт между гражданскими и группой оповещения ТЦК. Во время столкновения травмировалась женщина, по этому факту правоохранители уже начали уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.
По предварительной информации военных, конфликт разгорелся во время проведения мер по оповещению.
Один из граждан начал вести себя агрессивно и совершил нападение на военнослужащих.
В спор вмешалась женщина. Защищаясь, военнослужащий оттолкнул ее, в результате чего она упала и получила травмы.
В социальных сетях уже распространяется видео с фрагментом конфликта. Руководство областного ТЦК проверяет все обстоятельства происшествия.
Правоохранительные органы возбудили уголовное производство. Сейчас идет досудебное расследование, в рамках которого следователи устанавливают все детали и оценивают действия каждого участника стычки.
В ТЦК подчеркнули, что полностью способствуют расследованию, предоставляют необходимую информацию и обеспечивают доступ к материалам дела.
Также в центре комплектования призвали воздержаться от преждевременных выводов до официального завершения следственных действий.
Напомним, что в Украине регулярно происходят резонансные инциденты с участием работников военнослужащих во время проведения мероприятий по оповещению.
В частности, в Каменском произошло ДТП с участием военнослужащих районного ТЦК и СП. Тогда в ведомстве подчеркнули, что событие не было связано с мобилизационными мерами.
Кроме этого, в Одесской области неизвестный напал с ножом на вернувшегося с фронта военнослужащего ТЦК. Нападающий нанес ему ранения непосредственно при выполнении мероприятий оповещения и скрылся с места происшествия.