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Военный ТЦК в Харькове травмировал пожилую женщину: в военкомате объяснили это защитой

21:58 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Военный ТЦК в Харькове травмировал пожилую женщину: в военкомате объяснили это защитой Иллюстративное фото: в Харькове гражданские напали на ТЦК (Коллаж РБК-Украина)
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В Харькове возник конфликт между гражданскими и группой оповещения ТЦК. Во время столкновения травмировалась женщина, по этому факту правоохранители уже начали уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.

По предварительной информации военных, конфликт разгорелся во время проведения мер по оповещению.

Один из граждан начал вести себя агрессивно и совершил нападение на военнослужащих.

В спор вмешалась женщина. Защищаясь, военнослужащий оттолкнул ее, в результате чего она упала и получила травмы.

В социальных сетях уже распространяется видео с фрагментом конфликта. Руководство областного ТЦК проверяет все обстоятельства происшествия.

Правоохранительные органы возбудили уголовное производство. Сейчас идет досудебное расследование, в рамках которого следователи устанавливают все детали и оценивают действия каждого участника стычки.

В ТЦК подчеркнули, что полностью способствуют расследованию, предоставляют необходимую информацию и обеспечивают доступ к материалам дела.

Также в центре комплектования призвали воздержаться от преждевременных выводов до официального завершения следственных действий.

Напомним, что в Украине регулярно происходят резонансные инциденты с участием работников военнослужащих во время проведения мероприятий по оповещению.

В частности, в Каменском произошло ДТП с участием военнослужащих районного ТЦК и СП. Тогда в ведомстве подчеркнули, что событие не было связано с мобилизационными мерами.

Кроме этого, в Одесской области неизвестный напал с ножом на вернувшегося с фронта военнослужащего ТЦК. Нападающий нанес ему ранения непосредственно при выполнении мероприятий оповещения и скрылся с места происшествия.

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